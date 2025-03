Gaeta, “casa vacanze” operava come albergo: i Carabinieri chiudono la struttura

Una struttura di Gaeta è stata oggetto di controlli da parte dei Carabinieri di Gaeta e Formia che, durante controlli sulle normative turistico-ricettive, hanno scoperto che una struttura del centro, dichiarata come “Casa e appartamento per vacanza”, operava invece come albergo con 15 camere, sala colazioni, reception e bar, distribuiti su tre piani.

La struttura, pubblicizzata come B&B anche online, non rispettava quanto comunicato all’Ufficio SUAP. Per questo sono state elevate sanzioni per un totale di 6.666 euro e richiesta la chiusura, con avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per la tipologia di struttura dichiarata, che prevede minori costi tributari e procedure semplificate.