Gaeta celebra la giornata dei diritti all’infanzia

Gaeta celebrerà la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza lunedi 20 novembre, data in cui nel 1989 è stata approvata la Convenzione ONU dedicata ai diritti dei più piccoli.

Il progetto “Gaeta città dei bambini” realizzato dal Centro per le Adozioni Internazionali, inserisce nel programma di questa settimana una serie di appuntamenti.

Sabato 18, dalle ore 9 alle 12 doppio appuntamento per bambini fino a nove anni: lezione gioco-danza con Rita Spinosa presso la scuola ‘Il centro del movimento’; una mattinata di giochi di gruppo presso l’associazione ‘Divertiamoci’ di Rossella Candido.

Il 18, 19 e 20 novembre il campetto sportivo di Via Venezia sarà illuminato per tutta la notte , grazie alla collaborazione della PGS Don Boasco all’esterno del campo verrà esposto il telo arancione omaggio di Terre des Hommes, partner ufficiale della manifestazione. Ai piccoli calciatori saranno donati braccialetti e tatuaggi con lo slogan “io gioco alla pari”.

Il 21 novembre il dott. Michele Mezzanotte terrà una lezione di educazione all’affettività per gli studenti delle scuole superiori.

E infine non mancheranno le interviste dei protagonisti all’interno del programma “Il lato positivo” con Stefania Gionta in onda su Radio Spazio Blu.