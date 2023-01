Gaeta, Centro Adozioni: accompagnamento ed orientamento

Nel 2017 è nato il Centro per le Adozioni Internazionali a Gaeta, proponendo un servizio di accompagnamento ed orientamento per le coppie nel percorso dell’adozione internazionale e nazionale.

Spiega il Centro Adozioni: “Spesso le persone che si rivolgono al nostro servizio sono completamente disorientate e disinformate sul percorso dell’adozione: da dove si inizia? Come si presenta la domanda? Chi e come può adottare? E poi ancora, quale paese scegliere per l’adozione internazionale e secondo quali criteri?”.

E’ importante affidarsi a professionisti ed Enti riconosciuti per evitare che le coppie o i singoli, possano rinunciare dall’intraprendere questo percorso di adozione per mancanza di informazioni corrette. Il Centro Adozioni, oltre alle procedure amministrative e legali, si occupa anche di progetti che aiutano a diffondere e costruire una migliore cultura del bambino adottato, affinché sia completamente accolto nel mondo sociale e scolastico.

Continua il Centro Adozioni: “I dati relativi alle adozioni del primo semestre del 2022 sono incoraggianti rispetto al calo subito nel 2020 e considerando, inoltre, il conflitto Ucraina – Russia, ma c’è bisogno di maggiore formazione e informazione sul mondo dell’adozione; sulle strategie educative e soprattutto, occorrerebbe seguire di più le famiglie una volta terminato il percorso amministrativo”.

In attesa di ricevere i dati ufficiali di tutto il 2022, si possono di seguito consultare i dati dei primi sei mesi pubblicati dalla CAI

https://www.commissioneadozioni.it/notizie/pubbicazione_dati_adozioni_primo_semestre_2022/