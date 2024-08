Gaeta, con l’auto ariete buttano giù la colonnina di un distributore

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Tenenza di Gaeta per risalire a due furti avvenuti la scorsa notte nel centro cittadino. Il primo riguarda quello di una Fiat 500L, rubata da ignoti mentre era parcheggiata sotto l’abitazione della proprietaria.

Il secondo episodio ha visto il successivo utilizzo come ariete dell’auto rubata con lo scopo di asportare l’intera colonnina del self service di un distributore di carburante con insegna ‘B Carburant’. I ladri sono riusciti così a portare via circa 700 euro, incasso di circa due giorni di attività.