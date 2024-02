Gaeta, continuano gli accertamenti sull’incendio a Sant’Agostino

Continuano gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Formia, in merito all’incendio avvenuto a Gaeta in località Sant’Agostino sulla via Flacca quando il personale della Tenenza di Gaeta è intervenuto a seguito di una segnalazione di incendio propagatosi all’interno di una struttura in legno e ferro di circa 200 mq di una struttura convenzionata con il Comune di Gaeta per la posa in opera giornaliera di ombrelloni, volte ad individuare eventuali ipotesi investigative: non si esclude nessuna tesi e si indaga a 360 gradi.

Si è ancora in attesa della relazione tecnica finale dei Vigili del Fuoco di Gaeta che potrà fornire ulteriori elementi e/o andare a corroborare le emergenze investigative finora vagliate. Diverso materiale è sottoposto a sequestro nell’immediatezza del fatto e proprio su questo fanno affidamento i carabinieri per risalire ai presunti autori dell’incendio dello stabilimento, incendio che ha danneggiato completamente la struttura in legno e ferro con annesso locale adibito a chiosco bar e parzialmente anche alla struttura attigua.