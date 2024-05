Gaeta, continuano i controlli anti pesca di frodo

La Motovedetta dell’Arma dei Carabinieri di Gaeta continua senza sosta i suoi controlli per proteggere l’ecosistema marino e far rispettare le leggi nelle acque del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Purtroppo, ancora una volta, è emerso il diffuso fenomeno della pesca di frodo, con l’uso di trappole artigianali che rappresentano una minaccia per la fauna marina e la sicurezza dei naviganti.

Le trappole scoperte recentemente dal personale della Motovedetta dei Carabinieri, tra l’Isola di Ponza e Ventotene, includevano anche piccole palme galleggianti, utilizzate per segnalare il punto di immissione e attirare i pesci in superficie. Questi dispositivi illegali non solo intrappolano la fauna marina, ma rappresentano anche un pericolo per le imbarcazioni, rischiando di danneggiare le eliche e mettere a repentaglio la sicurezza degli equipaggi.