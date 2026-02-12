Gaeta, controlli a tappeto della Polizia: tre persone denunciate per ricettazione

Intensi controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato di Gaeta, che nella giornata dell’11 febbraio ha denunciato tre persone per ricettazione nel corso di due distinti interventi operativi. Le attività rientrano nel piano di rafforzamento della vigilanza disposto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza per contrastare i reati predatori.

Nel primo episodio, gli agenti hanno fermato un’auto sospetta condotta da un uomo originario del napoletano. Dai controlli è emerso che il soggetto era già sottoposto a una misura cautelare che prevedeva l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Durante la perquisizione sono stati trovati due telefoni cellulari intestati a persone estranee, dei quali l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione e violazione della misura cautelare.

Nel secondo intervento, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un’auto che, alla vista della polizia, ha rallentato improvvisamente. All’interno viaggiavano tre adulti e una minorenne. A seguito del controllo, gli agenti hanno rinvenuto numerose confezioni di generi alimentari senza scontrini né documenti d’acquisto. Portati in commissariato per approfondimenti, due degli occupanti sono risultati già noti per reati contro il patrimonio e destinatari di notifiche giudiziarie. Anche in questo caso è scattata la denuncia per ricettazione, mentre tutta la merce è stata sequestrata.

L’auto utilizzata dai tre è risultata noleggiata. Considerata la loro provenienza da un altro comune, il Commissariato di Gaeta ha emesso nei loro confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città.