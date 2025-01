Gaeta, Crescenzo Pittiglio è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza

Si è ufficialmente insediato questa mattina il Commissario Capo della Polizia di Stato, Crescenzo Pittiglio, nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta. L’incarico arriva dopo un anno di vacanza presso l’Ufficio, durante il quale la gestione era stata temporaneamente affidata al Dirigente del Commissariato di Formia.

Nato a Roma il 31 gennaio 1967, Pittiglio proviene dal Commissariato di Cassino, dove ha prestato servizio fino a ieri. Laureato in Giurisprudenza e in possesso di un Master con lode in “Selezione, Sviluppo e Innovazione nella Gestione delle Risorse Umane” conseguiti presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, vanta una lunga carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1986 con il servizio militare di leva.

Dal marzo 2024 ha assunto la qualifica di Commissario Capo, dopo una carriera che lo ha visto impegnato in numerosi incarichi prestigiosi, tra cui l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, e l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Frosinone.

Questa mattina, il nuovo Dirigente ha incontrato il Questore di Latina, Raffaele Vinci, e i colleghi funzionari, che gli hanno rivolto i migliori auguri per l’importante incarico. La lunga esperienza e l’eccellente formazione del Dr. Pittiglio saranno fondamentali per guidare al meglio il Commissariato di Gaeta e garantire la sicurezza del territorio.