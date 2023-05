Gaeta, Croce Rossa: il corso per diventare un volontario

Dal 26 giugno, a Gaeta, partirà il corso, aperto a tutti, per diventare volontario della Croce Rossa Italiana.

La Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino ODV al servizio sul nostro territorio da sempre per offrire un valido sostegno, affrontando emergenze anche estreme, nel tentativo di accrescere le capacità di resilienza delle comunità, sviluppare una cultura dell’inclusione e della prevenzione, ponendo dunque al centro di tutto il rispetto e la protezione della persona nella sua integrità fisica e morale.

Essere in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di

vulnerabilità è lo spirito con cui milioni di volontari diffondono l’intuizione di Henry Dunant,

contribuendo alla crescita della più grande organizzazione umanitaria del mondo.

Attualmente i volontari della CRI sono organizzati in una componente civile e due ausiliarie delle forze armate, in particolare, in Italia operano circa 150.000 volontari più 29.438 appartenenti alle forze armate: Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CM-CRI) e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, le “crocerossine”.

Dal 1864 la formazione dei volontari costituisce uno strumento indispensabile per dare risposte alle esigenze delle comunità locali, aumentare la capacità di intervento in caso di emergenze e diffondere i valori della cittadinanza attiva e della prevenzione.

Fondamentale è valorizzare il ruolo dei giovani, che sono il presente, come “agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili”.

È inoltre già possibile arruolarsi nel Corpo Militare Volontario della CRI (Nucleo Arruolamento ed Attività Promozionale Sud pontino) che costituisce una componente ausiliaria delle Forze Armate dello Stato.