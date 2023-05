Gaeta, decoro urbano e sostegno al commercio: in arrivo 100mila euro

Il Consorzio M.A.M. (Memoria Arte Mare) di Gaeta con il supporto di Confcommercio e della struttura tecnica Cat Confcommercio, è stato ammesso al finanziamento regionale che rientra nel programma “Reti di Imprese tra attività economiche”. Un sostegno da circa 100mila euro all’economia locale finalizzato ad incentivare la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per l’innovazione.

“Un notizia – commenta il Sindaco Cristian Leccese – che accogliamo con grande soddisfazione, un risultato che premia la capacità di analisi, pianificazione progettuale e l’impegno profuso dal Consorzio M.A.M. che ha presentato un progetto innovativo con servizi ed azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela del territorio comunale. Lo sviluppo economico della nostra città, passa anche per il rilancio dell’imprenditorialità locale e in particolare per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali che creano sviluppo e crescita economica. Il finanziamento regionale, sicuramente darà nuova linfa e vitalità alle iniziative di cui beneficia la collettività in termini di nuovi servizi. A nome dell’amministrazione – prosegue il primo cittadino – esprimo pertanto un plauso al Consorzio M.A.M. nella persona del suo Presidente David Vecchiariello e al suo direttivo”.

“Un importante traguardo per la nostra città. Per la seconda volta – dichiara il Consigliere comunale con delega alle attività produttive Paola Guglietta – la Regione Lazio approva un finanziamento per il progetto del consorzio di reti d’impresa M.A.M. premiando anche il modello di governance composto da Confcommercio e Comune. Il progetto finanziato conferma che in sinergia si può lavorare e, come in questa circostanza, si è lavorato bene per un rilancio del turismo e del tessuto produttivo e commerciale della nostra città. Un grazie all’ottimo lavoro del direttivo del MAM e del suo Presidente”.

“Tra i punti di forza del progetto – spiega il Presidente del Consorzio M.A.M. David Vecchiariello – una mobilità sostenibile e green attraverso l’acquisto di veicoli elettrici per un utilizzo multifunzionale: tour per la città, trasferimenti in loco da e per alberghi; servizi di pubblica utilità. Altrettanto importante è l’implementazione della segnaletica relativa all’indirizzamento e alle informazioni sui luoghi di interesse nell’area della Rete e la realizzazione di mini video descrittivi di tali luoghi. Abbiamo previsto, inoltre, iniziative di animazione ed eventi, la realizzazione di contenuti foto e video dedicati ad una comunicazione integrata dei luoghi iconici ai fini turistici nonché alla promozione delle attività economiche in modo sinergico”.