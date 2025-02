Gaeta, due scalatrici soccorse sulla Montagna Spaccata

Poco dopo le 13 di oggi, i Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti nel comune di Gaeta, in località Montagna Spaccata, a seguito di una richiesta di soccorso. Due ragazze, in cordata, si trova vano in difficoltà sulla parte bassa di una parete a circa 70 metri di dislivello.

Considerate le condizioni impervie e difficili da raggiungere, la Sala Operativa del Comando di Latina ha attivato il nucleo nautico dei Vigili del Fuoco di Gaeta. Grazie all’intervento tempestivo e professionale, il nucleo nautico ha utilizzato un battello pneumatico per raggiungere le due malcapitate. Una volta individuate, le ragazze sono state recuperate e portate a bordo del battello per essere successivamente consegnate al personale del 118 per le cure necessarie.