Un grave incendio è divampato ieri notte a Gaeta. Le fiamme hanno avvolto due strutture che si trovano sul lido Sant’Agostino. Il rogo è divampato per cause in fase di accertamento distruggendo il lido “Le Onde” e quello attiguo, l’ “Onda Blu”. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Ai carabinieri è affidato il compito di tentare di capire, con l’ausilio dei pompieri, le cause del rogo.