Gaeta e Terracina sotto la lente, quasi 450 persone controllate

Un servizio di controllo straordinario di prevenzione e repressione dei reati ha riguardato i territori del comune di Gaeta e Terracina, vista anche la numerosa presenza turistica dell’ultimo periodo.

Nella giornata di giovedi, gli agenti del Commissariato di Gaeta, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno messo al setaccio le principali arterie stradali, sono state identificate 127 persone, tra cui 19 con precedenti di polizia e 19 extracomunitari; oltre 40 i veicoli sottoposti a controllo di regolarità da parte del personale.

Nelle giornate di venerdì e sabato, l’attività di controllo straordinario del territorio si è spostata nella zona di Terracina.

Anche qui i poliziotti del Commissariato locale e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio si sono dedicati alle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito. In totale sono state identificate 307 persone tra le quali anche soggetti con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di oltre 160 veicoli.