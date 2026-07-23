Gaeta, ecco la stagione del Teatro Ariston

Musica, comicità, classici del teatro e drammaturgia contemporanea. Il Comune di Gaeta e ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio hanno presentato la stagione 2026-2027 del Teatro Ariston, un cartellone composto da sei spettacoli in abbonamento e due appuntamenti fuori abbonamento che porteranno sul palco alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena nazionale.

Ad aprire la stagione, il 20 novembre, sarà Massimo Lopez con il suo Massimo Lopez Show, spettacolo che mescola swing, musica dal vivo e comicità. Il 7 dicembre spazio invece a Enzo Iacchetti, protagonista di Buongiorno, Ministro!, commedia diretta da Ferdinando Ceriani che affianca satira politica e situazioni esilaranti.

Il 2027 si aprirà con uno dei grandi classici del teatro italiano: il 19 gennaio Geppy Gleijeses porterà in scena Il sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo. L’8 febbraio sarà invece la volta di Carlo Buccirosso con L’esorcismo di Don Tonino, spettacolo che verrà replicato il giorno successivo come evento fuori abbonamento.

Il 26 febbraio il cartellone proporrà 23 Ore e Mezza, intenso dramma contemporaneo interpretato da Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan, mentre il 12 marzo, fuori abbonamento, spazio alla musica con Gente Distratta – Pino Daniele Tribute Band, omaggio al repertorio del grande cantautore napoletano.

A chiudere la stagione, il 30 marzo, sarà Paolo Caiazzo con Quasi quasi ci ritento, una commedia che mescola viaggi nel tempo, nostalgia e riflessioni sulle seconde occasioni.

Torna anche “La scuola va a teatro”

Accanto alla programmazione serale viene confermato il progetto La scuola va a teatro, rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

La rassegna prenderà il via il 2 dicembre con Note Magiche della Notte di Natale della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco. Seguiranno Tutti pazzi per Don Chisciotte del Teatro Bertolt Brecht di Formia (3 febbraio), Cenerentola e la scarpetta di cristallo del Teatro Verde (4 marzo) ed Ero un bullo della Fondazione AIDA ETS (18 marzo), spettacolo dedicato al tema del bullismo e del riscatto personale.

Abbonamenti

Il rinnovo degli abbonamenti sarà possibile fino al 20 settembre 2026, mentre la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti sarà aperta dal 21 settembre al 20 novembre.

Con un programma che alterna grandi nomi, classici intramontabili e nuove produzioni, il Teatro Ariston si prepara così a vivere una nuova stagione all’insegna della cultura e dello spettacolo.