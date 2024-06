Gaeta, evade i domiciliari con false generalità: arrestato 18enne campano

A.S., queste le iniziali del giovane originario di Secondigliano, Napoli, arrestato nel territorio di Gaeta, per evasione e falsa dichiarazione d’identità.

L’arresto è avvenuto il 21 giugno 2024, durante un normale controllo del territorio. I militari hanno notato un’auto sospetta in Via Sant’Agostino e, fermandola, hanno identificato quattro donne e un uomo, tutti provenienti da Napoli. L’uomo non aveva documenti e ha fornito le sue generalità verbalmente. Tuttavia, i Carabinieri hanno scoperto che si era allontanato da casa, dove era agli arresti domiciliari per truffa, estorsione e ricettazione, da diversi giorni.

Dopo le verifiche, il giovane è stato arrestato e riportato agli arresti domiciliari. Inoltre, gli è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio, che gli vieta di entrare nella cittadina del Golfo per tre anni.