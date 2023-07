Gaeta, extracomunitario aggredisce pubblico ufficiale: arrestato

A Gaeta durante è stato arrestato un giovane extracomunitario per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel primo pomeriggio il personale del Commissariato di Gaeta è intervenuto presso lo stabilimento balneare “Palm Beach”, in via Marina di Serapo per una segnalazione di una serie di furti commessi da un cittadino magrebino, già denunciato e a piede libero lo scorso 2 luglio.

Grazie alle descrizioni raccolte da alcuni testimoni veniva rintracciato il cittadino straniero senza fissa dimora, e una volta fermato dal personale operante poneva in essere una violenta resistenza a seguito della quale provocava lesioni al personale operante.

Il giovane, in evidente stato di alterazione e fortemente agitato, è stato portato presso gli uffici del Commissariato dove è stata fatta intervenire un’ambulanza del 118 che ha provveduto, scortata da una volante, a condurre il giovane presso l’ospedale di Formia, dove è stato visitato e poi dimesso.

Anche i poliziotti, a seguito delle lesioni subite, sono stati visitati per poi essere dimessi con una prognosi, rispettivamente, di giorni 3 e giorni 7.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè deferito in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito e, come disposto dal P.M. di turno competente, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.