Gaeta, Foglio di via di 3 anni per due pregiudicati

La Polizia di Stato di Gaeta ha proposto l’emissione del provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno per tre anni, nei confronti di due individui non residenti nel Comune, identificati nell’ambito delle attività di controllo del territorio e gravati da numerosi precedenti di polizia e penali.

La proposta scaturisce dall’intervento effettuato questa mattina quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è intervenuta nel centro storico cittadino, dove era stata segnalata la presenza di un’autovettura sospetta con due persone a bordo.

Gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo e all’identificazione degli occupanti, accertando che entrambi risultavano gravati da numerosi pregiudizi di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, truffe in danno di persone anziane e reati legati ad attività associative finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due è stato trovato in possesso di un telefono cellulare con una SIM intestata a una persona estranea, che ha successivamente dichiarato di non aver mai attivato l’utenza né acquistato il dispositivo.

La persona coinvolta ha poi sporto denuncia per sostituzione di persona presso gli Uffici di Polizia.

L’individuo trovato in possesso dell’apparecchio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Alla luce degli elementi emersi e dell’assenza di legami con il territorio di Gaeta, il Commissariato ha pertanto richiesto l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni.