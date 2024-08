Gaeta, giovane pregiudicato non si ferma all’alt e aggredisce i carabinieri

Un giovane di 23 anni di Itri è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo già gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, non si è fermato all’alt imposto dai militari, dandosi alla fuga tra le vie del centro di Gaeta che si è poi estesa per circa 2 km al fine di dileguarsi e così sottrarsi al controllo di polizia. Una volta braccato e senza via d’uscita, ha abbandonato il proprio automezzo tentando di scappare a piedi ma, nuovamente raggiunto dai Carabinieri, ha opposto resistenza, procurando lievi lesioni ad uno degli operanti.

A seguito delle condotte illecite e delle azzardate manovre che hanno messo in serio pericolo l’incolumità di diversi fruitori della strada, i militari hanno arrestato in flagranza il giovane sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del successivo Giudizio.