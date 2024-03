Gaeta, gli studenti del Caboto in visita al termovalorizzatore di Pozzilli

Mattinata di studio sul campo per i 30 ragazzi dell’Istituto di Gaeta, che oggi hanno visitato il termovalorizzatore Herambiente (Gruppo Hera) di Pozzilli, nell’ambito del progetto Ripensiamo Ambiente, dell’Associazione Ripensiamo Roma.

Studenti e insegnanti hanno toccato con mano il funzionamento di un impianto indispensabile all’interno di un circolo virtuoso dei rifiuti, che consente di trasformare in energia le frazioni di rifiuti che non è possibile differenziare, sottraendole in questo modo anche al conferimento in discarica.

Durante la visita è stata posta particolare attenzione alla descrizione dei sistemi di controllo emissioni e protezione ambientale, fra i più avanzati in Europa.