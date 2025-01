Gaeta, i carabinieri salvano un gabbiano intrappolato in una rete da pesca

E’ durante un normale controllo del bacino delle acque del Golfo di Gaeta, che i carabinieri della Motovedetta CC816 hanno notato un gabbiano che era rimasto intrappolato in una rete da pesca abusiva.

I militari, una volta avvicinato l’animale, hanno subito notato che avesse l’ala spezzata, probabilmente a causa della trappola che era stata immessa in mare che non gli consentiva di riprendere il volo. Una volta liberato e preso in carico, i carabinieri lo hanno trasportato in un centro veterinario nel quale verrà curato e poi rimesso in libertà.