Gaeta, il 18 aprile la finale del contest Social Reporter

Social Reporter è un contest che trasforma migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta Italia in reporter. In finale sono arrivati gli articoli e reportage di studenti che hanno contribuito a raccontare il patrimonio artistico, culturale e storico delle proprie città. I finalisti si contenderanno il podio sul palco di Festivaldeigiovani® nella giornata del 18 Aprile alle ore 11.30 a Gaeta.

Sono oltre 1500 i giovani che, da ogni parte d’Italia, riuniti in gruppi redazione, hanno esplorato i loro territori per scoprire e raccontare monumenti, complessi architettonici, siti archeologici, splendidi paesaggi o tradizioni. Il percorso è nato dalla collaborazione tra Festivaldeigiovani® e l’Università Telematica Internazionale Uninettuno con l’obiettivo di aiutare i giovani ad imparare a scoprire e ricercare fatti e notizie, verificare fonti, intervistando e raccogliendo testimonianze, pareri, scrivere e divulgare in modo professionale e veritiero informazioni, attraverso diverse forme di espressione: scritta o visiva (con video e fotoreportage) o ancora orale attraverso podcast.

“Abbiamo lavorato insieme a questi giovani delle scuole secondarie perché l’UNINETTUNO University ritiene molto importante che i ragazzi acquisiscano padronanza dei linguaggi per comunicare in modo corretto attraverso l’uso delle nuove tecnologie: solo conoscendo profondamente i linguaggi è possibile dominare lo strumento tecnologico, altrimenti sarà la tecnologia a dominare l’uomo. Vogliamo insegnare a studentesse e studenti a comprendere a fondo questi strumenti, a riconoscerli e ad utilizzarli per il bene dell’ umanità” dichiara Maria Amata Garito, Rettore di UNINETTUNO University.

All’evento sono invitati tutti i gruppi iscritti al percorso che diventeranno i reporter ufficiali delle tre giornate di Festival e affiancare il team di comunicazione per una vera e propria esperienza on the job. Gli studenti potranno mettere in pratica le competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico e cimentarsi sul capo raccontando eventi, l’anima del village, le emozioni del Festivaldeigiovani®.