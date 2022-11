Gaeta, il Comune aderisce alla “Settimana della prevenzione dentale dei bambini”

Il Comune di Gaeta, ha aderito al progetto “Settimana della prevenzione dentale dei bambini” promosso dalla Mentadent e la Fondazione Associazione Nazionale Dentisti Italiani, in collaborazione con Fondo Scuola Italia e il supporto didattico di Scuola Attiva Onlus.

Gli studenti di tutte le scuole primarie, con l’aiuto del dottore Silverio Vitiello, hanno imparato il giusto modo di lavare denti, e le giuste scelte per la salute dell’igiene orale. L’incontro con i ragazzi più giovani ha come scopo quello di indirizzarli ad avere un’abitudine sana riguardo l’igiene dentale, prevenendo l’insorgenza di problematiche più serie.

Il Sindaco Cristian Leccese entusiasta dichiara che- “Abbiamo sposato in pieno questo progetto di sensibilizzazione sulla centralità della prevenzione in materia di igiene orale dei più piccoli, perché siamo convinti che debba essere un impegno prioritario e imprescindibile dell’Amministrazione concorrere, con le famiglie, allo sviluppo dei bambini. Per rendere possibile tutto ciò nella miglior maniera possibile, è necessario fare rete con le agenzie educative, la scuola su tutte. L’obiettivo di queste iniziative è di supportare gli istituti scolastici cittadini relativamente all’innalzamento dei livelli di qualità della formazione, implementando l’offerta con attività extra didattiche. Una città sempre più attenta ai bambini, infatti, è una città che si proietta nel futuro».

Di seguito ha aggiunto l’Assessore alla sanità, Lucia Maltempo- “Ringrazio il dottore Vitiello che ci ha proposto questo progetto da attuare con le scuole primarie cittadine, sottolineando l’importanza della prevenzione dentale, spiegando con grande accortezza e pazienza come lavarsi i denti e quali sono le modalità e le tempistiche giuste, tutto a misura di bambino. Inoltre, voglio ringraziare le dirigenti scolastiche e le insegnanti per la disponibilità e per aver accolto con favore questa iniziativa, nell’ottica di voler fare di più per l’infanzia e per tutti i bambini, così come Alessandra Mazza che ha collaborato con me nell’organizzazione dell’evento. È stato un grande lavoro di squadra che sicuramente replicheremo con altri appuntamenti dedicati ai più piccoli”.

In fine il dottore Silverio Vitiello ringrazia il Sindaco Cristian Leccese e l’intera Amministrazione comunale- ” Per aver aderito ad un’iniziativa così importante per tutti i cittadini e, in particolare, per i bambini, il cui scopo principale è stato sottolineare l’importanza della tempestività delle diagnosi e delle cure, ai fini di una buona salute dentale. Abbiamo potuto raggiungere l’obiettivo grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, alla partecipazione attiva di tutto il personale docente e non docente, e soprattutto all’entusiasmo e all’attenzione degli alunni: in ogni classe, abbiamo riscontrato un clima di grande serenità, educazione e gioia, espressioni di impegno costante e dedizione accurata da parte di ogni insegnante”.