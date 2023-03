Gaeta, il comune inondato dai profumi e sapori del territorio

La manifestazione, organizzata dal comune di Gaeta e sostenuta dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, “Favole di Gusto”, inonderà con profumi e sapori, musica, spettacoli e attività ludiche in via Indipendenza e le piazzette del borgo.

Il percorso coinvolgerà realtà imprenditoriali, attività commerciali, associazioni culturali, compagnie di danza, storici, docenti universitari, artigiani, artisti e istituti scolastici, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia, gusto e tradizioni.

In via Indipendenza, i banchetti dei mercanti locali ricreeranno la magica atmosfera delle storiche fiere, mentre in via Buonomo è previsto un percorso di esperienza del gusto con gli odori e i sapori caratteristici del territorio.

Le piazzette del Borgo, avranno una propria anima come in Piazza Sapienza ci saranno attività di cultura e spettacolo, Piazza Viva avrà un’identità gaetana, con interviste, filmati, presentazioni di libri, esibizioni coreografiche e prodotti culinari, grazie alla partecipazione di operatori del settore, massaie, scrittori, studenti, artisti e liberi cittadini. Piazza Capodanno sarà dedicata alle pazzielle in piazza, con giochi di ieri e di oggi, spettacoli e laboratori ludico-creativi per bambini. In Piazza Mazzoccolo si troveranno i sapori del Golfo e dintorni, con i prodotti delle terre che gravavano sul porto di Gaeta, e gli scambi commerciali e culturali con le altre realtà del territorio. Il programma degli eventi e spettacoli saranno in tema festa della donna, terza domenica di Quaresima, festa del papà e festa dell’Annunziata.

Il sindaco Cristian Leccese dichiara:

” Siamo pronti per dare il via a questa nuova avventura, un nuovo format che ci permetterà di raccontare il nostro territorio attraverso le bellezze delle nostre natura, arte e cultura, e contemporaneamente immergendoci in questo percorso sensoriale enogastronomico. Abbiamo pensato subito alle potenzialità di Gaeta, alla riscoperta delle tradizioni e dell’arte culinaria, al nostro mangiare e star bene in un territorio che trasmette emozioni e sentimenti. Per questo, abbiamo voluto investire non solo nella somministrazione dei nostri prodotti tipici, ma anche negli spettacoli e nell’intrattenimento, basandoci su temi specifici che riguarderanno e toccheranno ricorrenze e festività proprie del mese di marzo, come la Festa della Donna, del Papà, dell’Annunziata e l’avvicinarsi alla Pasqua, momenti particolari per la nostra Città. Sarà un vero e proprio villaggio in cui ci si potrà divertire, apprezzare le nostre tradizioni e vivere un momento sensoriale, dal punto di vista artistico a quello enogastronomico. Sarà un anno di prova, una sorta di “testing”, per poi essere preparati per il futuro e pronti per promuovere nel migliore dei modi la manifestazione sui circuiti del turismo professionalizzato”