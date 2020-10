Gaeta, il prefetto Falco in visita alla Guardia Costiera

Il prefetto di Latina, il dottor Maurizio Falco, ieri ha fatto visita alla sede della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gaeta.



Ad accoglierlo, il capo del compartimento marittimo di Gaeta, il comandante Federico Giorgi.





“Il prefetto ha voluto portare, innanzitutto, la vicinanza di tutta la comunità pontina alla locale Guardia Costiera, per la prematura perdita del collega sottufficiale Aurelio Visalli, morto tragicamente nel corso di una operazione di soccorso nelle acque di Milazzo.

La Capitaneria ha invece esposto i dati dell’operazione estiva “Mare Sicuro” – si legge in una nota.



Dopo aver incontrato il personale militare e civile e visitato la sala operativa dove vengono quotidianamente utilizzati gli strumenti tecnologici di monitoraggio del traffico marittimo per l’assolvimento dei compiti istituzionali, il Prefetto Falco ha espresso parole di gratitudine per l’attività svolta dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera, confermando la stretta collaborazione ed intesa tra l’Ufficio Territoriale di Governo e l’Autorità Marittima, nell’interesse della collettività.



Durante la visita, il Prefetto, insieme al comandante Giorgi, ha incontrato anche il Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, per un confronto istituzionale su varie questioni inerenti il comparto mare”.