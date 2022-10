Gaeta, il sindaco sul Palazzetto dello Sport

Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese interviene a seguito delle dichiarazioni dell’opposizione, sulla realizzazione del Palazzetto dello Sport in via Venezia.

Il primo cittadino:

“Facciamo chiarezza una volta per tutte; la volumetria del nuovo palazzetto necessitava di una variante urbanistica. L’Ente di erogazione provvedeva alla concessione del mutuo agevolato richiesto previo parere favorevole in linea teorico-sportiva del CONI con il quale la Commissione preposta, esaminato il progetto ha dato parere positivo nei confronti delle norme tecniche consentendo agli organi preposti (Federazioni sportive) di poter rilasciare, a collaudo finale avvenuto, l’omologazione nazionale ed internazionale per la disciplina della pallamano e nazionale per le discipline di basket e pallavolo. Dopo l’acquisizione dell’area ex-Avir al Patrimonio comunale, l’Amministrazione riteneva opportuno utilizzare una porzione dell’area acquisita al fine di poterne aumentare la capienza da 210 a 790 posti a sedere, con la realizzazione di un’ulteriore tribuna con annessi locali sottostanti a disposizione dell’utenza.

In merito alla variante adottata nell’ultimo consiglio comunale, si è dato atto di dover integrare con specifico procedimento la progettazione già in corso relativa all’area ex-Avir adottata con variante ed approvata con delibera consiliare, le polemiche, pretestuose e sterili, sollevate lasciano molto basiti considerando che sono state esternate anche da un consigliere che in passato ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Gaeta e che dovrebbe conoscere molto bene le procedure del caso”.