“Gaeta in salute”, domenica 23 aprile screening e visite gratuite

Domenica 23 Aprile, dalle ore 9 in Piazza XIX Maggio e Piazza Mons, torna “Gaeta in Salute” per screening e visite gratuite.

Di Liegro ospiteranno il “villaggio della salute” dove si potranno effettuare gratuitamente le seguenti visite specialistiche: dermatologia, fertilità di coppia, gastroenterologia, allergopatie, angiopatie, ortopedia, ortopedia A.F.A. (Attività Fisica adattiva), neurologia, chirurgia, nefrologia, cardiologia, senologia, reumatologia, psicologia, broncopneumologia, broncopneumologia pediatrica, controllo dell’udito, medicina veterinaria, medicina legale, medicina di base, screening oncologici, prevenzione attiva.

Le visite si svolgeranno su appuntamento con prenotazioni che saranno raccolte presso lo stand accettazione a partire dalle ore 8:30 di domenica 23 aprile, secondo disponibilità orario dell’evento. Presso lo stand di medicina veterinaria sarà possibile, inoltre, applicare gratuitamente ai nostri amici a quattro zampe i microchip con la conseguente iscrizione all’anagrafe canina. Gaeta in salute è anche un momento di confronto ed approfondimento. Le due tensostrutture, infatti, ospiteranno il convegno dal titolo “Sanità e territorio, una sinergia indispensabile”, seminari ed incontri per una corretta alimentazione, corsi di primo soccorso.

Un’iniziativa promossa dal Comune di Gaeta con il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina in collaborazione con Sapienza Università di Roma – Facoltà di Medicina Corso di laurea in scienza infermieristiche, Casa del Sole, “La Valle Riabilitazione”, Laziofarma, Co.i.fa.l. Consorzio Intercomunale delle farmacie pubbliche laziali, Croce Rossa Italiana – comitato locale sud Pontino, Ordine di Malta – delegazione di Veroli gruppo Gaeta, Lions Club Gaeta, Parafarmacie Sonderegger, Amplifon.

“Una seconda ed attesa edizione – spiega il Sindaco Cristian Leccese – che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia. Gaeta in salute si concretizza grazie alla disponibilità di tutti i medici, personale sanitario, professionisti che hanno aderito all’iniziativa e che ci permettono di poter offrire visite in diverse branche specialistiche ed iniziative di screening di prevenzione attiva. Gaeta in Salute è anche occasione di crescita culturale abbinata alla prevenzione quale arma principale per sconfiggere malattie a volte letali. L’iniziativa vuole, inoltre, coagulare tutte le istituzioni del territorio in una strategia di intervento finalizzata al benessere della intera cittadinanza. Ognuno con il proprio ruolo e mission, ma tutti insieme accomunati dalla volontà di avvicinare la sanità al cittadino incentivando la popolazione a percorsi virtuosi di prevenzione”.