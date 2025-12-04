Gaeta, inaugurata Piazza dei Maestri Vetrai

Questa mattina con una breve ma significativa cerimonia alla presenza di un gruppo di lavoratori dell’ex Avir è stata inaugurata la Piazza dei Maestri Vetrai, dopo una importante, ancora parziale riqualificazione dell’intera ampia area. Il sindaco Cristian Leccese, affiancato anche da Antonio Carbone, 98 anni lavoratore dell’ex opificio ha sottolineato che si tratta di

“Un’ area che servirà a rilanciare non solo la qualità urbana della vita, andando a costituire un sito di aggregazione, di socializzazione aperto anche ad eventi ma l’ intento è anche quello di ricordare la memoria, i sacrifici, il sudore di operai, uomini e donne che, con maestria e passione, producevano manufatti di pregio”. In merito all’ evento è intervenuto anche il Consigliere Regionale Cosmo Mitrano. “Con l’inaugurazione di oggi di “Piazza dei Maestri Vetrai” aggiungiamo un tassello importante ad un lungo, complesso iter amministrativo che ci portò all’acquisizione dell’ex Avir. Ricordo vivamente la seduta straordinaria del consiglio comunale di Gaeta, il 7 settembre 2019, quando approvammo all’unanimità il progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area dell’ex vetreria denominato “Polo Culturale Maestri Vetrai” con l’adozione di variante urbanistica che di fatto restituì alla città un’area di 24mila mq. circa.

Fu un percorso impegnativo iniziato durante il mio primo mandato da Sindaco di Gaeta, che ci porta oggi, con Piazza dei Maestri Vetrai, ad impreziosire un complesso progetto di sistemazione e valorizzazione dell’area ex Avir.

L’intitolazione alla memoria dei Maestri Vetrai è un atto di riconoscenza di tutta la città di Gaeta e l’idea fu condivisa da subito dalla mia Amministrazione.

Una promessa fatta quando ero sindaco di Gaeta nel 2021 a pochi giorni dallo storico abbattimento del muro perimetrale che chiudeva alla città l’accesso ad una vasta area dell’ex complesso industriale prospicente Corso Italia e Via Serapide.

Come affermai all’epoca e ribadisco oggi, era doveroso onorare il ricordo degli operai ed artigiani che hanno lavorato nel sito dismesso. Dopo anni di totale abbandono e svariate promesse elettorali, il piazzale di circa 7mila mq. dedicato ai nostri vetrai, nel pieno centro e a due passi dalla spiaggia di Serapo, è finalmente restituito alla città e al pubblico utilizzo. Piazza dei Maestri Vetrai, da oggi sarà una moderna agorà che ben si inserisce in un contesto di conservazione e valorizzazione del patrimonio cittadino di un’area che riveste anche un interesse culturale. Sarà il luogo del ricordo a beneficio delle future generazioni”.