Gaeta, incendio in appartamento: uomo colto da malore

Paura ieri pomeriggio per un incendio divampato in un’abitazione a Gaeta, in via degli abeti. Nell’appartamento, posto al terzo piano di una palazzina di tre piani più mansarda, l’incendio si era sviluppato nel vano soggiorno per cause in fase di accertamento.

Il fumo generato dalla combustione aveva raggiunto il vano scale e le mansarde al piano superiore. All’arrivo dei vigili del fuoco, i condomini erano tutti già in strada eccetto un uomo di 64 anni, inquilino di una mansarda. L’uomo colto da malore veniva immediatamente soccorso dal personale vf e consegnato al 118 per le cure del caso.