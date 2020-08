Gaeta, la Guardia Costiera torna a “liberare” la spiaggia libera

La Guardia Costiera ha fatto pulizia sulle spiagge di Gaeta, dove ha liberato milletrecento metri quadri dagli abusivi dopo alcune segnalazioni ricevute. Oltre centocinquanta attrezzature balneari sono state sequestrate.

Sul versante del litorale sperlongano il personale della Guardia Costiera, operando con il supporto del personale della Guardia di Finanza di Fondi, in località Lago Lungo ha denunciato un abusivo del posto: aveva posizionato svariate attrezzature balneari, ancor prima dell’arrivo dell’utenza, in contrasto alle vigenti disposizioni in materia di abusiva occupazione demaniale.

Regolari, invece, gli esiti degli ulteriori controlli effettuati a Gaeta, a verifica dei locali litorali di Serapo, Fontania e S. Agostino.