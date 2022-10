Gaeta, la magia di “Favole di Luce” e il risparmio energetico

Dal 29 ottobre al 15 gennaio 2023, la 7ª edizione di “Favole di Luce”, l’iniziativa che accoglie visitatori e turisti provenienti da tutta Italia, incantando con le sue atmosfere magiche attraverso percorsi che si sviluppano tra sogno e realtà, alla scoperta dei tesori paesaggistici, storici, culturali e artistici di Gaeta, Città dell’arte, del mito e del mare. Un’edizione ricca di tante novità, con proiezioni, luci ed un ricchissimo calendario di eventi, con un’attenzione particolare alle tematiche dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico, visto il particolare momento storico che stiamo vivendo.

Infatti, grazie ad un sistema di timer saving, che permetterà lo spegnimento delle luci alle 01:30, ai proiettori di nuova tecnologia e all’utilizzo di LED al 100%, è garantito un abbattimento degli assorbimenti di almeno il 35/40%. Inoltre, la società Edison Next, che gestisce per conto dell’Amministrazione la pubblica illuminazione, si farà carico anche quest’anno della quota di energia necessaria per lo svolgimento della manifestazione, con un impatto economico pari a zero per le casse comunali.

Le novità riguardano anche la parte grafica, con la creazione del brand “Favole di Luce”, arricchito da un logo ideato da Cecilia Di Macco, che rappresenta una pallina di Natale nella quale spicca il Campanile della Cattedrale di Gaeta, simboli laici e religiosi della festività e della Città.

Nel corso della conferenza di presentazione, sono state inoltre illustrate le otto proiezioni artistiche “Visual Designer” e le quattordici luminarie distribuite sul territorio comunale, oltre al ricchissimo calendario di spettacoli ed eventi che coinvolgeranno associazioni, realtà territoriali, autori, espositori, artisti, artigiani e scrittori.

L’appuntamento con la cerimonia di inaugurazione della 7ª edizione di “Favole di Luce” è per sabato 29 ottobre, alle 18:00, in Piazza della Libertà. Maggiori info sul sito www.luminariegaeta.it.