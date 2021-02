Gaeta, la Messa delle Ceneri: domani in diretta

GAETA – Domani 17 febbraio alle 20 sarà trasmessa dalla chiesa di Santa Teresa d’Avila in Formia (LT) la Messa delle Ceneri presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.

Si potrà seguire la celebrazione sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta, Facebook Madonna del Carmine e Santa Teresa Formia e su Radio Civita InBlu. In particolare, si potrà ascoltare su www.radiocivitainblu.it; in FM 90.7 nel golfo di Gaeta; FM 101.0 a Fondi e dintorni; FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina; FM 91.9 in alta Campania; app Android e iOs FM-World, app radiofoniche e su smart device.

Il Mercoledì delle Ceneri dà inizio al tempo forte della Quaresima che prepara alle celebrazioni de Triduo pasquale, cuore dell’anno liturgico. È un giorno penitenziale in cui si osserva il digiuno e l’astinenza dalle carni. Nella Messa si svolge il rito liturgico dell’imposizione delle Ceneri che vengono messe sul capo dei fedeli come segno comunitario di penitenza.