Gaeta, la Polizia dona gli alimenti sequestrati alla Fondazione “Don Cosimino Fronzuto”

Dopo l’operazione che aveva portato alla denuncia di tre persone per furto aggravato di generi alimentari, il Commissariato della Polizia di Gaeta ha scelto di destinare i beni sequestrati a scopo solidale.

Con l’autorizzazione della Procura, i prodotti – considerati deperibili e senza possibilità di restituirli in tempi brevi al legittimo proprietario – sono stati donati alla Fondazione “Don Cosimino Fronzuto”, realtà impegnata nella formazione e nel sostegno ai giovani in difficoltà.

La consegna, organizzata con il supporto di un’associazione di beneficenza locale, si è svolta alla presenza del Dirigente del Commissariato e del Presidente della Fondazione.