Gaeta, la sesta edizione del World Ice Art Championship

Un weekend tutto da vivere, il primo del 2024.

Torna l’appuntamento con il “World Ice Art Championship”, il Campionato Mondiale di Sculture di ghiaccio promosso da Comune di Gaeta e Associazione Italiana Scultori di ghiaccio, inserito nel ricco programma di eventi organizzati per “Favole di Luce”, che stanno portando in Città migliaia di turisti e visitatori.

Giunto alla 6ª edizione, il World Ice Art Championship si svolgerà nelle giornate del 6 e 7 gennaio, a partire dalle 16:00, in Piazza XIX Maggio, e vedrà la partecipazione di 14 scultori, provenienti da tutto il mondo, che daranno vita a magici capolavori di ghiaccio, sotto lo sguardo attento della qualificata giuria internazionale composta da Amelio Mazzella, Silvio Viola, Gaetano Mignano, Ewa Rutkowska e Roberto Coccoloni. La gara, unica in Italia, la penultima che si terrà in Europa (il Campionato poi si sposterà in Cina e Nord America), fa parte del programma delle competizioni valide per selezionare gli artisti che gareggeranno alle Olimpiadi Invernali 2026.

A sfidarsi saranno: Hiroaki Kimura e Kengo Akabane (Giappone), Mowafak Nema (Iraq), Lorenzo Mazzella (Italia), Sebastien Sanchez e Samuel Girault (Francia), Don Lowing (USA), David Diatta (Senegal), Bernd Winter (Germania), Kee Gawah (Malesia), Egor Kuklin e Rina Kuklina (Finlandia), Larry Macfarlane (Canada), Sutama Oka (Indonesia).

«Una tappa unica al mondo – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, in una città in cui la temperatura è superiore allo zero: una condizione particolare, e sicuramente più difficoltosa per gli artisti, una scommessafatta con l’Associazione Italiana Scultori di ghiaccio, rappresentata dal Presidente Amelio Mazzella, che ringrazio per l’organizzazione di questa iniziativa, giunta alla 6ª edizione. Il connubio tra mare e ghiaccio, che ha trovato immediata ospitalità nella nostra Città, si sposa perfettamente con le nostre “Favole di Luce” che continuano a raccogliere tanti consensi e migliaia di visitatori, così come abbiamo potuto registrare fin dal mese di novembre. Gaeta continua a crescere e ad avere un’eco internazionale, ospitando artisti da ogni parte del mondo, e confermandosi come Città dell’arte».