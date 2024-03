Gaeta, militare americana cade da un balcone: si indaga

E’ per ora tutto da capire quello che è accaduto a Gaeta, dove una donna, una militare di stanza su una nave da guerra americana in rada nel porto, è precipitata da un balcone riportando gravi ferite. I fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì, quando la giovane stava brindando con dei commilitoni, un’altra donna e due uomini. Nessuno ha visto il momento della caduta, così come riportato ai carabinieri che sono accorsi sul posto dopo la chiamata. In un primo momento i commilitoni avevano pensato ad una caduta delle scale, visto che hanno trovato la donna sanguinante davanti la porta della casa. Ooi hanno capito che le ferite erano più gravi del previsto ed hanno allertato il 118. Trasportata a Formia, la donna è stata trasferita poi d’urgenza in eliambulanza al Goretti di Latina. Vista la dinamica dei fatti, sul caso è stato aperto un fascicolo in Procura.