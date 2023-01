Gaeta, minaccia un omicidio- suicidio e viene allontanato da casa

Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del relativo divieto di avvicinamento, nei confronti di un uomo 55enne, residente nel Sud pontino. I fatti sono accaduti a Gaeta.

Il provvedimento cautelare è stato adottato dopo un’attività investigativa, con l’uomo ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della consorte e della figlia conviventi.

Accertamenti avviati a seguito della denuncia della vittima che, dopo aver richiesto l’intervento della Polizia presso l’abitazione coniugale, luogo in cui si consumavano prevalentemente le condotte vessatorie, raccontava di subire, continue angherie, consistite in minacce e percosse, ad opera dell’uomo. La donna, immediatamente ascoltata in “modalità protetta”, ha aggiunto anche altri dettagli in merito alle violenze subite.

Che era stata picchiata dal marito, il quale, fin dall’inizio del coniugio aveva assunto un atteggiamento autoritario, da annullare di fatto la consorte. La insultava e minacciava pesantemente, arrivando anche a minacciare un omicidio-suicidio. Anche altre testimonianze hanno confermato gli episodi di violenza.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito e, dopo gli adempimenti di legge, l’indagato è stato allontanato dalla casa familiare con le restrizioni derivanti dal divieto di avvicinamento alla vittima.