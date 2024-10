Gaeta, multa una ragazza senza biglietto: pestato alla fermata da padre e fratello

Un controllore della società Cotral è stato aggredito e ferito a Gaeta perché ‘responsabile’ di aver multato una ragazza che viaggiava senza biglietto. Autori dell’aggressione il padre e il fratello della giovane, che si sono fatti trovare alla fermata dove è scesa la ragazza e non hanno esitato a salire a bordo del pullman per picchiare con calci e pugni il controllore.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, l’uomo è caduto a terra tra gli occhi increduli degli altri passeggeri che, spaventati, non hanno potuto far altro se non che chiamare le forze dell’ordine ed il 118. Il verificatore è stato poi soccorso e trasportato all’Ospedale di Formia dove gli è stata riscontrata, oltre a diverse lesioni, una brutta frattura del setto nasale.

Nel frattempo i carabinieri di Formia, grazie anche alle testimonianze sia dell’uomo che dei tanti passeggeri, sono riusciti a risalire agli autori dell’aggressione: il padre della ragazza, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, e il fratello, anche lui indagato in un procedimento penale.