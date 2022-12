Gaeta, nasce in Comune lo sportello d’ascolto antiviolenza

Nasce, all’interno del palazzo del Comune di Gaeta ed in collaborazione con l’Associazione “Diritto&Donna”, lo sportello d’ascolto antiviolenza. Un supporto fortemente voluto dall’amministrazione comunale che nasce con lo scopo di fornire assistenza legale e psicologica gratuita e di dare impulso concreto alla tutela delle donne e di tutti coloro che sono vittime di violenza nelle sue varie forme: stalking, violenza di genere, cyberstalking, bullismo e cyberbullismo.

Lo sportello comunale sarà aperto, a partire dal 15 dicembre, tutti i giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30.

”La violenza di genere è una piaga sociale e culturale – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese –, che chiama ognuno di noi non solo a fermarci a riflettere, ma soprattutto a porre in essere azioni per combatterla ed eliminarla. Per questo, abbiamo deciso di dare vita ad uno sportello antiviolenza all’interno della Casa comunale, in collaborazione con l’Associazione “Diritto&Donna”, per offrire un aiuto e un sostegno concreto, legale e psicologico, a tutte le vittime di violenza. È necessario, infatti, far rimanere sempre alta la nostra attenzione su questo problema, non solo in occasione del 25 novembre, ma ogni giorno dell’anno”.

”Siamo fortunatamente giunti – queste le parole dell’Assessore ai Servizi sociali, Lucia Maltempo – ad avere lo sportello antiviolenza all’interno del Comune, un’opportunità che per noi rappresenta una base per cercare di risolvere problemi che, soprattutto negli ultimi anni, dopo il lockdown, si sono acuiti in maniera considerevole, e che fornirà un importante contributo anche ai Servizi sociali. Il faro sulla violenza di genere rimane per noi sempre acceso, ci teniamo che la luce sia viva su questo problema 365 giorni all’anno. Mi sento di ringraziare per il supporto l’Associazione “Diritto&Donna” e la Presidente Valeria Aprile, con la quale avevamo già intrapreso un percorso negli scorsi anni, e che adesso proseguiremo in maniera ancora più incisiva”.

Una collaborazione, quella tra il Comune di Gaeta e “Diritto&Donna”, che anche in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si era concretizzata con la presentazione in Aula consiliare del progetto “Rosso a chi tocca”: un’iniziativa che racchiude un programma di eventi mirato alla sensibilizzazione e al contrasto di ogni discriminazione e disuguaglianza di genere, e al ricordo di tutte le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi.

”Ringrazio l’Amministrazione Leccese – ha aggiunto la Presidente dell’Associazione “Diritto&Donna”, Valeria Aprile – per aver dato alla nostra Associazione la possibilità di essere presenti all’interno della Casa comunale con lo sportello di ascolto antiviolenza, un servizio offerto gratuitamente a tutti i cittadini e a chiunque abbia bisogno del nostro supporto ed aiuto, anche se non residente nella nostra Città. Continua in questo modo l’opera di sensibilizzazione intrapresa dall’associazione “Diritto&Donna” ormai da diversi anni, grazie ad eventi e iniziative che sono state sposate anche dal Comune, per diffondere il messaggio della lotta contro ogni forma di violenza di genere, come quello dello scorso 25 novembre quando in Aula consiliare abbiamo presentato il progetto “Rosso a chi tocca”, realizzato con la partecipazione dell’Associazione Italiana Arbitri, sede di Formia, del Gaeta Padel e dell’ASD Laundromat Futsal Gaeta. Perché solo uniti potremo vincere contro la violenza”.