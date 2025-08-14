Gaeta, non ce l’ha fatta l’82enne aggredito in un parcheggio

Non ce l’ha fatta l’82enne romano aggredito a Gaeta lunedì sera. Dopo tre giorni di agonia, l’uomo si è spento presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

L’uomo si trovava in vacanza nel pontino e lunedì, dopo aver abbandonato il parcheggio dell’ex avir per dirigersi a casa, era stato aggredito da un 46enne napoletano che gli aveva tagliato la strada. Spintonato, aveva perso l’equilibrio e battuto la testa.

Nei giorni scorsi, sul fatto, era intervenuto anche il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, condannando l’increscioso avvenimento ed esprimendo vicinanza ai familiari dell’uomo.