Gaeta, Notte Bianca tra musica, sport e gastronomia

A Gaeta, l’Associazione Culturale Golfo Eventi, con il contributo della Regione Lazio, annuncia l’evento della Notte Bianca a Gaeta, che si terrà domani, giovedì 24 luglio presso l’area darsena “La Piaja”, adiacente al Campo Sportivo “San Carlo”, è un’occasione per residenti e visitatori di vivere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della buona gastronomia, il tutto a ingresso gratuito.

A partire dalle ore 21, il palco della Notte Bianca prenderà vita con uno show musicale che vedrà protagonisti artisti di calibro internazionale e locale. Direttamente dalla scena della musica latino-americana, la regina incontrastata Cecilia Gayle, farà ballare il pubblico con i suoi ritmi incalzanti. Spazio anche alla tradizione e alla melodia con Micky Sepalone e Angela Piaf che, accompagnati dalla loro “Canta Napoli Band”, regaleranno emozioni con i classici della canzone partenopea. A impreziosire la serata, la partecipazione speciale di Universo Danza Gaeta, che con le sue coreografie aggiungerà un tocco di magia. La conduzione dell’evento sarà affidata alla simpatia e professionalità di Cristian Di Vanni.

Già dal pomeriggio, l’area darsena si animerà con una serie di attività pensate per tutte le età. Gli appassionati di sport potranno assistere e partecipare a un entusiasmante torneo di calcetto, mentre il villaggio gastronomico aprirà le sue porte per deliziare i palati con le specialità locali e non solo. Non mancheranno momenti di intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie, e la giornata sarà arricchita dall’intervento delle autorità locali, che saluteranno il pubblico e daranno il via ufficiale ai festeggiamenti.

La Notte Bianca a Gaeta si conferma un appuntamento dell’estate laziale, capace di coniugare cultura, spettacolo e convivialità in una cornice suggestiva.