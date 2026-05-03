Gaeta, paura sulla Montagna Spaccata: rocciatore ferito recuperato via mare

Momenti di apprensione sulla falesia della Montagna Spaccata, dove un rocciatore è rimasto ferito durante un’ascesa.

L’incidente ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, coordinata dalla guardia costiera di Gaeta.

La richiesta di aiuto è giunta inizialmente al 118. Data la morfologia della zona, caratterizzata da pareti a picco e accessi via terra estremamente complessi, i sanitari hanno richiesto il supporto della capitaneria di porto per un intervento via mare.

L’equipaggio è riuscito a raggiungere il punto dell’incidente e a trarre in salvo l’uomo, che presentava un sospetto trauma a un braccio.

Una volta messo in sicurezza a bordo dell’unità navale, il ferito è stato trasportato presso la Banchina Caboto. Ad attenderlo al molo era già presente un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.