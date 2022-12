Gaeta, Poste Italiane: operativo l’ufficio postale di piazza San Carlo

Operativo l’ufficio postale mobile a Gaeta Centro che garantirà la continuità del servizio durante l’intero periodo di lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno la sede di Piazza San Carlo III.

La struttura mobile, posizionata nel piazzale antistante l’ufficio postale, è disponibile con due sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale mobile di Gaeta Centro è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

A disposizione della clientela anche l’ufficio di Gaeta 1, in via delle Sirene, che nei prossimi giorni sarà eccezionalmente disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) e la sede di Formia, in via Vitruvio, aperto anch’esso fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).

Poste Italiane ricorda inoltre che gli uffici postali di Gaeta 1 e Formia sono dotati di ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.