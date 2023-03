Gaeta, Premio “Italive”: vince il “Presepe Marinaro Animato”

Si è svolta a Roma, presso lo Stadio di Domiziano, area archeologica di piazza Navona, la cerimonia del premio “Italive” giunto alla sua XI edizione.

Per la categoria “Mercatini di Natale”, è risultato vincitore il “Presepe Marinaro Animato” realizzato dall’Associazione Culturale “Gaeta e il mare”, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Proloco Gaeta ed allestito, nel corso delle ultime festività natalizie, presso la Villa “Traniello”. Un riconoscimento che è stato consegnato da Francesco Tamburella – coordinatore del progetto ITALIVE.it – al Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, al Presidente dell’Associazione “Gaeta e il Mare” e al Presidente della Proloco Gaeta Christian Rosato.

Questo il commento del sindaco Cristian Leccese: “La città di Gaeta è lieta di ricevere l’attestato per il quale ringrazio ITALIVE, il coordinatore del premio Tamburella e tutta l’organizzazione. In modo particolare, intendo esprimere un sincero attestato di stima e gratitudine all’Associazione “Gaeta e il mare”, al suo presidente Luigi Passeggio e a tutti i componenti. Gaeta – prosegue il primo cittadino – è immersa nel mare e a loro il merito di avere un approccio unico nei confronti del nostro patrimonio più importante, fonte di vita, di ricchezza, di cultura, di scienza, sapendone valorizzare ogni suo aspetto. Le loro iniziative riescono sempre a stimolare e coinvolgere un territorio, dai giovani alle persone più anziane, valorizzando la cultura del mare e tutto ciò rappresenta per noi”.

Promosso da Comitas e ConsumerLab – Future Respect, il premio “ITALIVE” è una iniziativa della Markonet srl con il sostegno di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti per offrire agli automobilisti informazioni (via web – www.italive.it e app mobile) sulle attività che animano il territorio attraversato, garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti e promuovere il turismo di qualità valorizzando lo straordinario patrimonio di ambiente e paesaggio, arte, cultura, tradizioni popolari ed agroalimentari del nostro Paese.

“Nelle ultime feste natalizie – spiega il Presidente dell’Associazione “Gaeta e il Mare” Luigi Passeggio – abbiamo proposto un presepe ambientato in un contesto a noi molto caro: lo scenario che riproduce la nostra Gaeta composto da sagome animate raffiguranti gente di mare, pescatori, maestri d’ascia. Siamo onorati di ricevere oggi questo importante riconoscimento che rappresenta una gratificazione per tutti i componenti dell’associazione e ci infonde ulteriore entusiasmo”.