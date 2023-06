Gaeta, presentata la XV edizione della “Festa dello Sport”

Eccellenze non solo dal punto di vista agonistico, ma anche e soprattutto nella vita. È stata presentata, presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale di Gaeta, la XV edizione di “Primati&Delizie”, la “Festa dello Sport a Gaeta”, alla presenza del Sindaco Cristian Leccese, della delegata del Coni Lazio, Ornella Di Criscio, del Presidente della Banca Popolare del Cassinate – nuovo main sponsor -, Vincenzo Formisano; di Adriano La Croix in rappresentanza del Summit Hotel; del testimonial dell’edizione 2023, Salvatore Rossini, pallavolista del Valsa Group Modena, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e fresco vincitore della Coppa CEV; e dell’editore e ideatore dell’evento Antonio Pio Marzullo; presente in video collegamento il Consigliere Regionale, nonché Presidente del Comitato d’Onore, Cosmo Mitrano.

La manifestazione, organizzata da Sportgaetano.tv, in collaborazione con il Comune di Gaeta e il Comitato Regionale Coni Lazio, si svolgerà martedì 6 giugno, alle 19:00, nella splendida location del Summit Hotel – con conduzione affidata al giornalista Davide Mancini -, e premierà personaggi di spicco del mondo dello sport a 360 gradi, portando anche in questa edizione numerose novità.

Ad annunciare i dodici riconoscimenti assegnati, “primati” nel mondo dello sport regionale e nazionale a 360 gradi, Maurizio Rata, membro del Comitato organizzatore: “Letteratura sportiva”, Valerio Iafrate, giornalista Rai e scrittore; “Top manager sport”, Antonella Baldino, Manager del Credito Sportivo; “Valore aggiunto”, Simone Vaudo (Direttore ANCE Latina); “Imprenditore per lo sport”, Giovanni Di Giorgi (Editore Lab DFG); “Arbitro TOP”, Daniele Orsato (AIA Can A); “Premio Grasso”, Stefano Meloccaro (SKY Sport); “Premio Leggenda”, Andrea Carnevale (Udinese Calcio); “Oltre le barriere”, Massimo Sapio (Atleta paralimpico); “Orgoglio Pontino”, Salvatore Rossini (Modena Volley); “Premio Anellino”, Lello Senatore (Frosinone Calcio); “Top Lazio”, Sora Calcio; “Stella Biancorossa”, Davide Cancelliere (Circolo Canottieri Aniene); i portabandiera, che sfileranno con il tricolore ad apertura della serata, saranno i fratelli Liam e Noah Uttaro (Nazionale Italiana Baseball Under 12).

Il Sindaco Cristian Leccese:

“Rivolgo un plauso all’intera organizzazione di Sportgaetano, per la realizzazione di un’iniziativa che, da quindici anni, cresce esponenzialmente ed è ormai diventata un punto di riferimento per l’intero territorio, grazie alle persone che le dedicano passione, amore, entusiasmo ed energie, e costituisce per noi un grande orgoglio. Devo dire che la nostra Gaeta, Città dell’arte, del mito e del mare, diventa sempre più anche Città dello sport. E “Primati&Delizie” premia lo sport non solo inteso come attività agonistica, ma anche come esempio, come messaggio di fair play, di crescita, di responsabilità etica e morale, e si sposa perfettamente con quanto ho voluto lanciare in campagna elettorale e che continuo a sostenere fortemente”.

Le parole del Consigliere Regionale e Presidente del Comitato d’Onore, Cosmo Mitrano:

“Anche quest’anno possiamo vivere un momento speciale e meraviglioso con la XV edizione di “Primati&Delizie”. Complimenti a Sportgaetano, a Pio Marzullo e a tutto lo staff organizzativo, che ha voluto mettere in campo energie per cercare di alzare ancora il livello di qualità di questo evento di rilievo regionale, ma che potrà diventare di livello nazionale. Tanti riconoscimenti non solo sportivi, considerando che ormai si tratta di un evento molto atteso anche dal mondo della cultura e del sociale. Non ci resta che aspettare il prossimo 6 giugno per celebrare lo sport in una location splendida e incantevole, con ospiti d’eccezione, per una 15ª edizione che si preannuncia ancora più bella e coinvolgente”.

Il Comitato d’Onore è inoltre composto da Riccardo Viola, Albarosa Colombi, Davide Papa, Alberto Rimedio, Elena Palazzo, Angelo Ciccone, Enrico Lisetti ed Enzo Di Capua.

Il fondatore di Sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo:

“Stiamo per raggiungere la maggiore età, è un traguardo che si avvicina sempre di più ma che al tempo stesso si trasforma in punto di partenza per raggiungere elevate vette. Nel corso di questi anni, sin da quando con Francesco Anellino condividemmo questa idea, abbiamo ricevuto il sostegno di tanti, ora continuiamo a riceverlo da partner eccellenti, e questo ci dà la spinta per andare avanti senza fermarci mai. Ringrazio l’Amministrazione comunale che da sempre ci è vicina, il nuovo main sponsor, la Banca Popolare del Cassinate nella persona del Presidente Vincenzo Formisano, già premiato nella scorsa edizione come “Imprenditore per lo sport”, il Summit Hotel, che ci ospita anche quest’anno, e tutti gli amici e gli sponsor che ci permettono di crescere ancora”.

Il Presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano ha dichiarato:

“Un’iniziativa bella e importante per il territorio di Gaeta, al quale teniamo particolarmente e al quale l’entroterra della provincia di Frosinone, in particolar modo Cassino, anche dal punto di vista culturale, è molto legato. Tutto questo ha facilitato il nostro inserimento nella comunità gaetana, che ormai da anni si attesta come una vera e propria eccellenza e sta crescendo tantissimo attraverso tante manifestazioni promosse con molta lungimiranza dall’Amministrazione comunale. Questa terra è per tutti noi un grande orgoglio. Personalmente, mi sento un po’ cittadino gaetano, basti pensare che vengo qui da quando ho cinque anni, e la Banca Popolare del Cassinate, una banca per la gente tra la gente, non può non supportare eventi così importanti come “Primati&Delizie””.

Tra le novità, Antonio Pio Marzullo ha dato il benvenuto ad una new entry nel Comitato organizzatore, già composto dagli instancabili Maurizio Rata, Giuseppe Rinaldi e Luigi Ridolfi: a prendere il posto di Simone Vaudo, che per impegni lavorativi rimarrà comunque vicino a “Primati&Delizie” come collaboratore esterno, sarà il giovane Francesco Di Fonzo.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Sportgaetano.tv”.