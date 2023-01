Gaeta, “Principe Amedeo”: manutenzione all’impianto di riscaldamento

A seguito di alcune inefficienze riscontrate nel mese di dicembre, sono terminati i lavori di manutenzione all’impianto di riscaldamento dell’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo”.

Un lavoro straordinario realizzato in tempi record, nonostante le difficoltà riguardanti l’approvvigionamento dei materiali, reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra uffici comunali e Istituto scolastico, il quale da subito ha compreso l’esigenza di provvedere ad un intervento risolutivo di cui beneficeranno gli studenti per i prossimi anni.

“L’attenzione è sempre alta – ha commentato il Sindaco, Cristian Leccese – e gli interventi sono stati tempestivi. Nonostante le difficoltà riscontrate in questa prima fase di forte freddo, la risposta dell’Amministrazione comunale è stata concreta e rispondente alle esigenze dei nostri piccoli cittadini, il cui benessere rappresenta per tutti noi una priorità. Un particolare ringraziamento va alla Dirigente scolastica, Carla Cantelli, per aver condiviso dal primo momento il piano di interventi proposto, garantendo in questo periodo il prosieguo delle attività didattiche”.

“Dai piccoli interventi di manutenzione – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici, Simone Petruccelli – alle opere più importanti, prosegue senza sosta l’impegno dell’Amministrazione Leccese. Nel caso di specie, l’attenzione era massima perché bisognava garantire, nel più breve tempo possibile, un miglioramento sostanziale della qualità del riscaldamento in tutto l’Istituto scolastico. Si tratta di un’azione risolutiva e soprattutto duratura nel tempo. La linea tracciata è tale da limitare al minimo le situazioni di emergenza che ripropongono le stesse problematiche a distanza di pochi mesi”.