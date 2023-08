Gaeta protagonista di Linea Blu assieme a Terracina, Sperlonga ed il Circeo

Gaeta, Terracina, Sperlonga ed il Circeo saranno protagonisti su Rai1 nel programma di Linea Blu, nella puntata dedicata alla Riviera di Ulisse.

L’appuntamento è per sabato 2 settembre, alle 14:00: Donatella Bianchi, Fabio Gallo e Valentina Bisti racconteranno la bellezza del nostro mare, la sua fragilità e la sua importanza, non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce, ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato.

L’obiettivo principale di Linea Blu è infatti quello di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza, valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un’Italia insulare talvolta dimenticata.