Gaeta, prova il colpo grosso in banca ma viene fermato: nei guai un 43enne

Di
Redazione LatinaCorriere.it
-

Come Arsenio Lupin o Doris Payne… o forse no. Ci ha provato un 43enne di Gaeta, avvicinatosi ad un banca del posto per tentare il colpo grosso.

I carabinieri, allertati al 112, sono intervenuti in centro poiché il soggetto stava cercando di forzare la porta di accesso del suddetto istituto di credito. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’indagato mentre stava a più riprese tentando di asportare del denaro dall’ATM, dopo aver danneggiato l’ingresso principale della banca.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

