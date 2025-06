Gaeta, rissa tra i titolari di due stabilimenti balneari: quattro denunce

Una violenta lite, degenerata in rissa, tra i titolari di due stabilimenti balneari. E’ quanto accaduto a Gaeta, dove gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato quattro persone coinvolte in una violenta colluttazione. Le persone presenti hanno riferito che due di loro si erano azzuffati, mentre gli altri due erano intervenuti per dividerli.

Secondo la versione fornita da uno dei titolari di uno stabilimento balneare, la lite sarebbe scaturita dal fatto che l’altro titolare di uno stabilimento vicino aveva posteggiato provocatoriamente la propria auto davanti al suo passo carrabile. Dopo aver atteso invano che il veicolo fosse spostato, il proprietario ha iniziato a contestare verbalmente l’altro, ma la discussione è presto degenerata in una vera e propria rissa, con scambio di colpi tra i coinvolti.

Tuttavia, le forze dell’ordine, dopo aver visionato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno potuto chiarire meglio la dinamica dell’accaduto. Dalle registrazioni è emerso che, oltre ai due titolari, anche gli altri due presenti avevano partecipato attivamente alla colluttazione, anziché cercare di calmare gli animi.

Gli accertamenti hanno anche evidenziato che tre dei quattro coinvolti hanno riportato lesioni personali, tra cui contusioni multiple e una frattura del setto nasale. Alla luce di quanto emerso, tutti e quattro sono stati deferiti alla Procura di Cassino per il reato di rissa aggravata.