Gaeta, ruba in un cantiere navale: nei guai un classe 1982

I Carabinieri della Tenenza di Gaeta n meno di 48h hanno scoperto l’autore del furto presso un’officina meccanica navale di Gaeta avvenuto il 23 maggio scorso.

I militari hanno da subito acquisito la denuncia del malcapitato, un residente che ha messo a disposizione dei Carabinieri, le telecamere di sicurezza, tanto da identificare l’autore del furto, un altro residente di Gaeta, classe 82, operatore ecologico.

L’uomo con il favore della notte si è introdotto a bordo della propria autovettura all’interno del capannone, dove si svolgono lavori di meccanica navale ed ha sottratto numerosi strumenti e attrezzature:

n. 10 eliche marine in bronzo;

n. 8 pezzi di bronzo per la lavorazione al tornio dal peso complessivo di circa 20 kg;

n. imprecisato di porta elica in acciaio inox dalla lunghezza di 120 e 130 cm aventi diametro di circa 9/10 cm;

n. 1 contenitore in acciaio inox contenente ritagli di bronzo;

n. 3 serbatoi per carburante in acciaio inox dalla capacità di litri 300;

n. 1 serbatoio per carburante in acciaio inox dalla capacità di litri 30.

Il tutto per un valore pari a 20.000 € non assicurato.

Sono in corso le attività per la ricerca della refurtiva da parte dei militari della Tenenza di Gaeta (LT).

Il reo è un volto noto per i Carabinieri di Gaeta (LT), in quanto recentemente colpito da denuncia per minaccia a mano armata ai danni di un imprenditore locale, che si è visto l’uomo, armato di coltello, piombargli all’interno della palestra a seguito di un diverbio scaturito per le modalità di parcheggio dei mezzi di alcuni clienti.