Gaeta, ruba vino champagne e mille euro: denunciato

La Polizia di Stato di Gaeta ha individuato e denunciato un uomo di 42 anni, residente a Itri, ritenuto responsabile di un furto avvenuto all’interno di un locale pubblico della città. L’episodio risale al 16 febbraio, quando il titolare del locale aveva denunciato la sottrazione di circa 1.000 euro in contanti e diverse bottiglie di vino e champagne.

Le indagini hanno preso le mosse dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno permesso agli agenti di concentrare l’attenzione su un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti e reati predatori. Ulteriori accertamenti, basati su dettagli come abbigliamento e gioielli visibili nei filmati, hanno confermato l’identità del presunto autore del furto.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà. Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige la presunzione di innocenza.

La vicenda sottolinea l’importanza dei sistemi di videosorveglianza nella prevenzione e risoluzione dei reati sul territorio, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e con precisione.