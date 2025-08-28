Gaeta, scatta la chiusura per un locale: carenze igieniche e multa da 1.000 euro

Controlli a sorpresa e porte serrate. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Gaeta, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latin, hanno effettuato un’ispezione in un esercizio della città riscontrando condizioni igienico-sanitarie non adeguate.

Le verifiche, inserite in una campagna mirata alla tutela dei consumatori, hanno portato a un provvedimento immediato: sospensione dell’attività e contestuale contravvenzione amministrativa di circa 1.000 euro.

L’intervento rientra in una più ampia azione di monitoraggio sul territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità ai cittadini che ogni giorno si affidano alle realtà commerciali locali.